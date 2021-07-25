В Краснодаре сгорело нежилое здание на Западном обходе

Причины возгорания выясняются

В краевом центре на улице Западный обход произошел пожар. Черные клубы дыма затянули небо. С огнем пожарные боролись больше часа.

- На Западном обходе произошло возгорание неэксплуатируемого здания. Огонь охватил 96 квадратных метров. Спасатели начали тушить возгорание в 14:24, полностью ликвидировать пожар удалось в 15:59, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что к тушению привлекались от МЧС России 12 человек личного состава и три единицы техники. При пожаре никто не пострадал. Проводится проверка, устанавливаются причины возгорания.