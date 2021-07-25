МЧС распространило предупреждение о пожароопасности пятого класса на Кубани 26-28 июля

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МЧС распространило предупреждение по чрезвычайной пожароопасности на территории Краснодарского края. Оно действует с 26 по 28 июля.

- Пятый класс пожарной опасности объявлен в западной половине и центральных районах. Местами в северо-западных районах края сохранится высокая пожароопасность четвертого класса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров. Жителей региона просят соблюдать все меры безопасности, в том числе, не пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы.