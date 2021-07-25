«Краснодар» одержал победу в первом туре РПЛ против «Урала»

Фото: vk.com/fckrasnodar

Сегодня, 25 июля, «чёрно-зелёные» смогли выиграть екатеринбургский «Урал» со счётом 3-0. В первом тайме «быки» владели мячом, но опасных моментов не создали. На 45 минуте Тонни Вильена нарушил правила в своей штрафной, и главный арбитр встречи назначил пенальти. Но Матвей Сафонов смог вытащить удар Эрика Бикфалви.

Первый тайм завершился со счётом 0-0. Во втором тайме «Краснодар» наконец начал оправдывать своё преимущество. Тонни Вильена забил шикарный гол из-за предела штрафной на 62 минуте. Позже он оформил дубль похожим ударом на 86 минуте матча.

Ну и финальный гол оформил новичок «быков» Джон Кордоба с пенальти.