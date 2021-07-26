Кубанские спортсмены победили на первенстве России по легкой атлетике

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре прошло первенство России по легкой атлетике. В краевой центр съехались спортсмены из 65 регионов страны. Кубань представили 60 легкоатлетов.

- Сборная Кубани впервые завоевала «золото» на первенстве России, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По очкам в общекомандном зачете кубанцы опередили соперников из Питера и Москвы.

Спортсмены из Краснодарского края принесли команде шесть золотых медалей: Арсений Кипор в беге на 200 метров, Егор Сечь в беге на 1500 метров, Владислав Хабиулин в беге на 3000 метров, Никита Павельев в беге на 3000 метров, Антон Шигеев в десятиборье, Софья Якушина в семиборье.

Серебро досталось 10 спортсменам, бронзы удостоились четыре человека.

Сегодня на Кубани легкой атлетикой занимаются более 14 тысяч спортсменов. В Краснодарском крае также создан региональный центр спортивной подготовки и центр олимпийской подготовки по легкой атлетике.