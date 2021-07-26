Сочинская теннисистка Веснина не смогла выйти в третий круг олимпийского теннисного турнира

Елена Веснина.

Утром 26 июля Елена Веснина вновь вышла на корт, чтобы сразиться с итальянкой Камилой Джорджи.

К сожалению, сочинка уступила сопернице. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу итальянки. Таким образом, Елена Веснина не смогла выйти в третий круг олимпийского теннисного турнира.

Но наша спортсменка не опускает руки. Впереди у нее еще один не менее сложный матч - она выступает в парном разряде вместе с Вероникой Кудерметовой. Россиянки сыграют с представительницами Нидерландов Кики Бертенс и Деми Схюрс. Матч состоится 26 июля позднее - время уточняется.

Напомним, на счету Елены Весниной уже есть золото - его она привезла из Рио после Олимпиады в 2016 году. Тогда она завоевала награду вместе с Макаровой. Сейчас сочинка настроена серьезно и надеется, что сможет вновь привезти медали для страны. Чтобы вновь побороться за победу, Елена Веснина раньше вышла из декрета и изнуряла себя тренировками, чтобы как можно быстрее вернуться на корт.