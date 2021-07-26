В Краснодаре появилось новое граффити по мотивам мультфильма «Космический джэм 2»

Фото: instagram.com/stenaclub

В краевом центре дали новую жизнь еще одной тусклой стене. Рисунок художники создали на Затоне возле спортивного комплекса «Олимп».

- Это граффити создано по мотивам мультфильма «Космический джэм 2». Здесь в центре нарисована звезда баскетбола Майкл Джордан и земные зверюшки во главе с кроликом Багзом Банни, - сообщили авторы из творческой студии Stenaclub.

Фото: instagram.com/stenaclub

У ребят уже много выполненных работ в городе и по края. Они также создавали портрет Владимира Николаевича Терлецкого к 9 мая на здании школы №2 города Темрюка. В Краснодаре ими расписаны несколько трансформаторных будок и других объектов.