Погода на 26 июля 2021 года в Краснодаре: ливни и адская жара вернутся на Кубань Фото: Евгения ХИЛЬКО

Не успели жители Краснодара задышать полной грудью, как на Кубань вернулась жара. Уже сегодня воздух в краевом центре прогреется до плюс 32-34 градусов.

Вместе с аномальной жарой в город вернутся дожди. Синоптики обещают кратковременные ливни.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 26 июля 2021 года в Краснодаре.

- В понедельник днем воздух прогреется до плюс 32-34 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Порывы ветра будут достигать 8 м/с.

По прогнозам синоптиков, жара сохранится в краевом центре как минимум до середины недели.