Погода на 26 июля 2021 года в Анапе: на курорт надвигаются грозы и ливни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ливни и грозы надвигаются на Анапу. После нескольких солнечных дней на курорт возвращается непогода. Мощный дождь зарядит на побережье Черного моря уже сегодня вечером. Он будет длится как минимум до ночи.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 26 июля 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздух днем составит всего 26 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.– Во второй половине дня на курорте зарядит мощный ливень.

Отметим, что дождливый циклон сохранится на курорте как минимум до середины недели.