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Общество26 июля 2021 9:00

Погода на 26 июля 2021 года в Анапе: на курорт надвигаются грозы и ливни

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 26 июля 2021 года в Анапе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Погода на 26 июля 2021 года в Анапе: на курорт надвигаются грозы и ливни

Погода на 26 июля 2021 года в Анапе: на курорт надвигаются грозы и ливни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ливни и грозы надвигаются на Анапу. После нескольких солнечных дней на курорт возвращается непогода. Мощный дождь зарядит на побережье Черного моря уже сегодня вечером. Он будет длится как минимум до ночи.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 26 июля 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздух днем составит всего 26 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.– Во второй половине дня на курорте зарядит мощный ливень.

Отметим, что дождливый циклон сохранится на курорте как минимум до середины недели.