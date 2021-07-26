Городская дума Краснодара отправилась на каникулы

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Городской думе Краснодара начались летние каникулы, поэтому планерка мэрии с 26 июля перенеслась из зала заседаний в кабинет 303. Обычно там проходят совещания и селекторы. Об этом засемтитель главы города Антон Смертин написал в своем телеграм-канале.

А пока депутатов отправили на каникулы, в здании будут делать ремонт. Завершить работы планируют к осени.

А тем временем на повестке дня в думе Краснодара обсудить снабжение жителей электроэнергией в жару, проектирование дорог и капитальный ремонт школ. Планерка пройдет в прямом эфире.