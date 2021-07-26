Елена Веснина пробилась в четвертьфинал в парном разряде на Олимпиаде в Токио

Елена Веснина.

26 июля Елена Веснина уступила итальянке Камиле Джорджи, выступая на корте одна, однако в паре с Вероникой Кудерметовой она показала отличные результаты. Россиянки обыграли соперниц из Нидерландов Кики Бертенс и Деми Схурс.

Уверенно взяв первый сет 6:2, Веснина и Кудерметова уступили во второй партии. Но все же, собрав волю в кулак, достойно завершили игру, победив соперниц со счетом 6:2, 3:6, 10:7. Таким образом, с первого же матч-болла российские девушки закончили матч.

В следующем матче Елена Веснина и Вероника Кудерметова встретятся с сестрами-близнецами Людмилой и Надеждой Киченок из Украины.

Напомним, ранее «КП» - Кубань» рассказывала, как Елена Веснина решила вернуться на корт. Чтобы вновь побороться за победу, теннисистка раньше вышла из декрета и изнуряла себя тренировками, чтобы как можно быстрее восстановиться и начать борьбу за олимпийские медали.