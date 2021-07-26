К началу учебного года на Кубани отремонтируют 99 школ

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

К 1 сентября в Краснодарском крае отремонтируют 99 школ. В учебных заведениях благоустроят территории, проведут капремонт пищеблоков, спортзалов и кровли, а также введут дополнительные помещения. Так, обновить пищеблоки планируют в 21 районной школе, отремонтировать спортзалы — в 14, а ввести новые учебные места — в 4. На эти цели администрацией края было выделено 560 миллионов. Работы пройдут в 32 муниципалитетах. – Благодаря различным краевым и федеральным программам за последние 5 лет мы открыли 50 новых школ и ежегодно планируем вводить не менее 10. Таких темпов строительства на Кубани не было около 30 лет, - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На сегодняшний день работы продолжаются в 46 краевых школах. Завершить ремонт удалось в двух образовательных учреждениях Абинского и Курганинского районов — там привели в порядок спортзалы. В школе Славянского района заменили оконные блоки, сообщается в пресс-службе администрации Краснодарского края. Еще шесть школ заключают контракты, а остальные — проходят конкурсные процедуры. В регионе также продолжают работать межмеводмственные комиссии, которые оценивают готовность школ к новому учебному году. Проверки продлятся до 19 августа.