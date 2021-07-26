На Кубани за сутки зарегистрировали 257 заболевших коронавирусом

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В Краснодарском крае 26 июля зарегистрировали 257 случаев заболевания коронавирусом. Вирус снова начал расти. Его обнаружили у 92 мужчин и 165 женщин в возрасте до 83 лет.

Больше всего инфицированных в Горячем Ключе. Там положительный тест получили 44 человека, потом в Краснодаре – 20, затем в Выселковском районе – 16, Геленджике – 14, в Апшеронске и Мостовском – 10, в Усть-Лабинске и Щербиновском районе по 12. В остальных муниципалитетах заболевших не более десяти.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 57 тысяч человек, 46 тысяч выписаны с выздоровлением.