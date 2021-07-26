Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июля 2021 12:18

На Кубани впервые осудили вора в законе за то, что он вор в законе

За свои восемь лет «царства» Дато Краснодарский получил восемь лет строгача
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дато на заседании суда. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

Дато на заседании суда. Фото: пресс-служба Краснодарского краевого суда

В Краснодарском крае 26 июля впервые вынесли приговор вору в законе за то, что он вор в законе. Давида Джангидзе, известного в криминальных кругах как Дато Краснодарский, приговорили к восьми годам колонии строгого режима и одному миллиону штрафа в пользу государства.

- Диспозиция ст. 210.1 УК России говорит, что положение высшего криминального чина предполагает преступную деятельность, - уточняет пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Напомним, коронавали Дато в 2013 году в Италии. После он отправился в Краснодар быть «смотрителем». Первый раз попался правоохранителям уже в 2014 году за вымогательстве в Адыгее, затем у него нашли наркотики. Сейчас известно о его причастности к тридцати томам дел.