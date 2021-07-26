Пляжи Сочи снова открыты

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На пляжах Сочи завершились работы по ликвидации штормовых последствий. Теперь они снова открыты для туристов. Купание в море разрешено.

Вчера, 25 июля, в городе-курорте был проведен общегородской субботник. На уборку пляжей вышли почти 500 человек: местные жители и специалисты. Они очистили пляжи от мусора и остатков древесины. Самые масштабные работы велись в Хосте и Кудепсте. Эти районы больше всего пострадали во время ночных штормов.

- Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта - их более 180. Во время непогоды 24 июля прибрежные территории и оборудование не пострадали. Сейчас волнение моря прекратилось, жителям и гостям курорта разрешено купаться, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Работы продолжаются. Сейчас на улицах города промывают асфальт, бордюры и дорожные знаки.

Напомним, с 22 июля из-за обрушившихся ливней в городе был введен режим ЧС. Все пляжи были закрыты.