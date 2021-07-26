Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 июля 2021 13:15

В МВД рассказали подробности гибели полицейского и его семьи в Сочи, чью машину унесло рекой

Поиски тела десятилетней девочки продолжаются
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Погибшая семья. Фото: соцсети

Погибшая семья. Фото: соцсети

Страшная трагедия случилась 23 июля в Сочи. Там смыло потоками воды машину полицейского Toyota Avensis. В автомобиле находился Алексей Кожакин, его жена, десятилетняя дочка и еще двое знакомых.

Семья на иномарке заехала на неогороженный путепровод через реку Мацеста. Там весь мост завалило ветками, а вода затопило всю дорогу. Знакомый выбежал вытаскивать машину, но провалился под мост. Его унесло течением, но он остался жив и выбрался чуть ниже по реке.

- У тех, кто был в машине, шансов остаться в живых не было. Автомобиль смыло потоками воды, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На следующее утро тело 42-летнего Алексея нашли неподалеку от пешехода местной больницы. По версии правоохранителей, он пытался спасти свою семью. Тела двух женщин нашли вместе с изуродованной иномаркой. Десятилетнюю девочку ищут до сих пор. По одной из версий, ее унесло в море.