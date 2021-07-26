Кадастровая палата Кубани рассказала, какие услуги можно получить дистанционно

Фото: Кадастровая палата Кубани

Кадастровая палата Кубани предлагает населению получить ряд услуг, а также информацию о порядке их предоставления не выходя из дома.

Прежде всего, это предоставление сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Выписка из ЕГРН понадобится при купле-продаже, обмене, дарении, аренде недвижимости: поможет проверить сведения об объекте перед сделкой, в том числе на наличие обременений. Выписка из ЕГРН – основа любой сделки с недвижимостью. Это тот самый документ, который подтверждает права собственности на квартиру, участок, дом, гараж, машино-место. Выписка содержит актуальную информацию об объекте и его владельце.

Услуга предоставления сведений ЕГРН относится к платным, а ее стоимость зависит от того, каким способом обратился заявитель в Кадастровую палату и какой вид выписки, содержащей сведения ЕГРН, ему необходим.

Наиболее выгодным в финансовом плане способом является получение государственных услуг Росреестра в электронном виде и посредством официального сайта Росреестра http://rosreestr.ru.

На случай если у заявителя нет возможности воспользоваться сайтом, Кадастровая палата предоставляет услуги по выезду к заявителю с целью приема запросов о предоставлении сведений ЕГРН, заявлений и документов для осуществления кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости, а также по курьерской доставке подтверждающих документов по итогам оказания государственных услуг.

Выездное обслуживание предоставляется на безвозмездной основе ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, если они являются правообладателями недвижимости, в отношении которой предоставляется услуга.

Важной особенность является удобство подачи заявок на оказание услуг по выездному обслуживанию, эффективность и быстрота их обработки.

Теперь заявитель может самостоятельно подать заявку через официальный сайт Федеральной кадастровой палаты, выбрав удобные для него дату и время получения услуги и осуществить оплату на сайте с помощью банковской карты.

Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться через портал Госуслуг, откуда автоматически заполняются данные о заявителе.

Подробная информация может быть предоставлена заинтересованным лицам по телефону горячей линии Росреестра 8-800-100-34-34, по телефону Кадастровой палаты 8-861-992-13-02 (доб. 2060 или 2061) или по email: uslugi-pay@23.kadastr.ru.

Предоставление Кадастровой палатой платных услуг осуществляется на территории всего края.