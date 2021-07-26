Жители Краснодарского края могут оплатить электроэнергию быстро и безопасно

Чтобы непогашенные долги не омрачили долгожданный отпуск гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея призывает вовремя оплачивать потребленный ресурс.

Дистанционные сервисы «ТНС энерго Кубань» позволяют сделать это не только мгновенно и не выходя из дома, но и безопасно.

Онлайн-платежи без комиссии доступны:

на официальном сайте «ТНС энерго Кубань»;

в «Личном кабинете»;

в мобильном приложении «ТНС энерго» (ссылка).

Указанные сервисы всегда подскажут точную сумму к оплате, если под рукой не окажется квитанции, и позволят передать показания прибора учета.

Оплатить полученные счета также можно:

в офисах «ТНС энерго Кубань»,

в кассах ЕИРЦ Краснодарского края,

через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», а также «Сбербанк Онлайн»;

в офисах и банкоматах банков партнеров «ТНС энерго Кубань»;

в отделениях «Почты России».

Для снижения финансовой нагрузки в следующем месяце и в связи со значительным ростом потребления электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея рекомендуем заранее оплатить и фактическое потребление июля.