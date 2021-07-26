Жители Краснодарского края могут оплатить электроэнергию быстро и безопасно

Чтобы непогашенные долги не омрачили долгожданный отпуск гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Краснодарского края и Республики Адыгея призывает вовремя оплачивать потребленный ресурс.
Дистанционные сервисы «ТНС энерго Кубань» позволяют сделать это не только мгновенно и не выходя из дома, но и безопасно.
Онлайн-платежи без комиссии доступны:
на официальном сайте «ТНС энерго Кубань»;
в мобильном приложении «ТНС энерго» (ссылка).
Указанные сервисы всегда подскажут точную сумму к оплате, если под рукой не окажется квитанции, и позволят передать показания прибора учета.
Оплатить полученные счета также можно:
в офисах «ТНС энерго Кубань»,
в кассах ЕИРЦ Краснодарского края,
через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», а также «Сбербанк Онлайн»;
в офисах и банкоматах банков партнеров «ТНС энерго Кубань»;
в отделениях «Почты России».
Для снижения финансовой нагрузки в следующем месяце и в связи со значительным ростом потребления электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея рекомендуем заранее оплатить и фактическое потребление июля.