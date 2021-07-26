В Новороссийске пьяный водитель электросамоката попал под колеса иномарки

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП произошло в Новороссийске 25 июля около 15.00. 32-летний водитель электросамоката не уступил дорогу иномарке, движущейся по главной дороге. В результате произошло столкновение. Известно, что виновник ДТП не имел прав на управление электросамокатом и не соблюдал правила безопасности — был без мотошлема. Также у него имелись признаки опьянения. Однако от прохождения медицинской экспертизы он отказался. Мужчина получил травмы, поэтому сейчас отправлен на амбулаторное лечение. По сообщению УГИБДД по Краснодарскому краю, обстоятельства происшествия устанавливаются.