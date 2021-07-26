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Общество26 июля 2021 14:49

В Сочи нашли тело погибшей девочки из семьи полицейских

Ее обнаружили в 700 метрах от берега пляжа
София ФОМЕНКО
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Погибшая семья. Фото: соцсети

Погибшая семья. Фото: соцсети

В Сочи 23 июля случилась страшная трагедия. Там машину полицейского вместе с женой, ребенком и двумя знакомыми унесло селевым потоком в районе реки Мацеста. Одному человеку удалось выбраться, остальные погибли. Водителя и маму со знакомым нашли на следующее утро, девочку искали несколько суток.

Труп обнаружили 26 июля.

- Тело нашли в 10:30 в 700 метрах от берега пляжа санатория имени Орджоникидзе, - сообщил начальник управления ГО и защиты населения Сочи Вадим Снегирев.