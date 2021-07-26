В Краснодаре проектирование 13 новых дорог оценили в 70 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Сегодня, 26 июля, на главной городской планерке обсудили тему строительства новых дорог. По заявлению администрации края, наиболее значимыми проектируемыми объектами являются: дорога «Южный скоростной периметр», автодорога на улице им. Думенко, транспортные развязки и путепроводы на пересечении Ростовского шоссе и улицы Солнечной, улицы Коммунаров — ул. Офицерской — ул. Ростовское Шоссе — ул. Зиповской Для данного проекта понадобится 70 млрд. рублей. - Цифры, конечно, большие. Но год от года источники финансирования находятся, пусть и небольшими траншами. Достаточно много сегодня работ ведется в Краснодаре. Это ремонты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», реконструкции в рамках облигационных займов, по субсидиям и субвенциям от администрации края – это тоже большой фронт работ, — заявил мэр города Евгений Первышов Сообщается, что в 2021 году департамент транспорта и дорожного хозяйства планирует провести ремонт еще 18 дорог: на улице Автомобильной, проспекте им. Константина Образцова, улице им. Циолковского. Также будут реконструированы дороги на улицах 1-й Сторожевой и КИМ и подъездная дорога к хутору Копанскому. В настоящее время 15 объектов уже получили положительные заключения государственной экспертизы, остальные 3 — получат в ближайшее время. Стоимость этих строительный работ составит примерно 14 млрд рублей.