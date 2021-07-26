Фото: ВДЦ "Орленок".

В «Орленке» поставят спектакль в жанре фэнтези. Участниками программы стали 76 детей из городов присутствия «Росатома» в 15 регионах страны. Это победители мероприятий для талантливых детей проекта «Школа Росатома», а также творческой программы «Международные умные каникулы».

- Современное искусство широко и многообразно. Чтобы разбираться в его течениях и направлениях, необходимо тренировать эстетическое видение с юного возраста. У ребят-участников смены «Международные умные каникулы» есть потрясающая возможность попробовать себя в разных областях искусства и самим научиться создавать творческие продукты под началом опытных наставников. За три недели дети смогут колоссально вырасти в профессиональном плане, поэтому мы с нетерпением ждём окончания смены и результатов креативной деятельности орлят, — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

На проекте дети пройдут обучение в актёрской мастерской, а также в мастерских художественного творчества и дизайна «АРТ-дизайн» и современной хореографии «М-Стиль». Орлята расширят знания о кино, театре, музыке, декоративно-прикладном творчестве и примут участие в конкурсе талантов «Звезда родилась», песенном состязании «Битва хоров», выступят с творческими номерами на гала-концерте «По ту сторону Фестиваля».

В финале смены, 4 августа, дети презентуют спектакль «Мы во Вселенной!» в жанре фэнтези с элементами мюзикла, который будет собран из фрагментов выступлений всех участников проекта.