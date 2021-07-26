В Краснодаре ужесточат меры по борьбе с незаконными граффити

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов призвал ужесточить меры по борьбе с незаконными граффити. Такое поручение глава озвучил сегодня, 26 июля, на главной городской планерке.

Теперь нарушителей, изуродовавших фасады городских зданий, будут привлекать к административной ответственности и к работе по ликвидации собственных рисунков. Также власти города собираются создать фототаблица граффити, в которую будут занесены все незаконно появившиеся рисунки. Это поможет правоохранительным органам быстрее выявлять нарушителей: граффити будут классифицированы и сгруппированы по почерку авторов.

— Необходимо усиливать меры профилактической работы в этой части. Я назначу совещание, соберем штаб для борьбы с этими граффитистами, иначе город потеряет своё лицо, мы его долго потом будем отмывать. Кроме этого, они наносят материальный ущерб хозяйствующим субъектам. Здесь уже совершенно другой должен быть подход. Если мы и дальше так будем медлить, то очень тяжело потом будет наводить в городе порядок, — заявил глава.

Ужесточение мер связано с тем, что за последнее время в городе участились случаи появления незаконных рисунков. Только за последнюю неделю в городе поймали 4 граффистов. Все они— «обитали» на ул. Красной. Евгений Первышов также отметил, что бороться необходимо и расклейкой рекламных объявлений.