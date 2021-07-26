В Сочи отремонтировали 94% дорог

Фото: пресс-служба Сочи

В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» в Сочи были отремонтированы 49 дорожных объекта. Большинство из них — трассы, по которым курсирует общественный транспорт, и участки, которые ведут к социально-значимым объектам города. В перечень отремонтированных объектов также вошли улицы, по которым были обращения местных жителей и предписания надзорных органов.

– На сегодняшний день продолжается ремонт одной улицы. На остальных объектах укладка асфальтобетона уже завершена. Подрядчик продолжает устанавливать знаки и наносить дорожную разметку, – заявил и. о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

Всего в рамках проекта отремонтируют 50 дорог. Их общая протяженность составит 27 км.