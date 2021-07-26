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Общество26 июля 2021 17:37

На Кубани начался прием предварительных заявок на бесплатную газификацию

На сегодня уровень газификации региона составляет 84,5%
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае начался прием предварительных заявок на бесплатную газификацию. Это социальный проект, его планируют закончить до конца следующего года. Сейчас в регионе работает 58 пунктов для приема данных.

- Газ до участка будут проводить без привлечения средств граждан. Источником финансирования станет, прежде всего, инвестиционная надбавка газораспределительной организации, - уточняется в пресс-службе администрации Кубани.

Отметим, что сейчас уровень газификации достаточно высокий – 84,5%. Только за последние пять лет были газифицированы сто населённых пунктов. В этом году такая возможность есть у ста тысяч домов – это 243 тысячи человек.