На Кубани начался прием предварительных заявок на бесплатную газификацию

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае начался прием предварительных заявок на бесплатную газификацию. Это социальный проект, его планируют закончить до конца следующего года. Сейчас в регионе работает 58 пунктов для приема данных.

- Газ до участка будут проводить без привлечения средств граждан. Источником финансирования станет, прежде всего, инвестиционная надбавка газораспределительной организации, - уточняется в пресс-службе администрации Кубани.

Отметим, что сейчас уровень газификации достаточно высокий – 84,5%. Только за последние пять лет были газифицированы сто населённых пунктов. В этом году такая возможность есть у ста тысяч домов – это 243 тысячи человек.