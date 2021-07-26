Главный онколог Кубани объяснил, почему больным раком надо сделать прививку от COVID-19

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Главный онколог Краснодарского края Роман Мурашко объяснил, почему больным раком надо сделать прививку от COVID-19. Онкозаболевания в стадии ремиссии не является противопоказанием для вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

- Такие пациенты попадают в группу высокого риска при заражении коронавирусной инфекцией, поэтому прививка для них особенно актуальна, - считает Роман Мурашко.

Он обратил внимание, что прививка не дает 100% гарантии, что человек не заразится коронавирусом. Но у вакцинированных инфекция протекает в легкой или бессимптомной форме.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае 26 июля зарегистрировали 257 случаев заболевания коронавирусом. Вирус снова начал расти. Его обнаружили у 92 мужчин и 165 женщин в возрасте до 83 лет.

Больше всего инфицированных в Горячем Ключе. Там положительный тест получили 44 человека, потом в Краснодаре – 20, затем в Выселковском районе – 16