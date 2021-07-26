На Черноморском побережье Кубани ожидаются смерчи

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На Черноморском побережье Краснодарского края ожидаются смерчи. В регионе действует экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- Штормовое предупреждение объявлено в Сочи на 26 и 27 июля, - отметили в пресс-службе. - Формированию смерчей на участке Магри-Веселое возможно 27 июля.

В Сочи ожидаются ливни с грозой и градом, подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. Кроме того, в горном кластере возрастает риск схода селей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жителям и гостям Сочи рекомендуют принять все меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.