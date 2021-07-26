На Кубани для выпускников школы «Бизнес молодых» разработают новые меры поддержки

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани для учащихся школы «Бизнес молодых» разработают меры поддержки. 6 августа состоится защита бизнес-идей. Лучшие коммерсанты попадут в финал проекта. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Всего свои перспективные идеи представят 218 предпринимателей

- Выпускники школы «Бизнес молодых» могут получить от регионального Фонда микрофинансирования займ до 1 млн рублей по ставке 0,1% годовых без залога и поручительств. Кроме того, сейчас мы разрабатываем дополнительные меры поддержки, - отметил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

По его словам, в их числе - возможность получения субсидии на покупку техники или оборудования.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, две тысячи жителей Кубани решили обучаться в школе стартапов «Бизнес молодых». Наиболее достойных выберет специальная комиссия.