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Общество26 июля 2021 21:15

На Кубани застройщики пойдут под суд за обман дольщиков на 3,4 млрд рублей

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении шести жителей Сочи и Московской области
Зоя ВИШНЕВАЯ
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

На Кубани под суд пойдут застройщики за обман дольщиков на 3,4 млрд рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении шести жителей Сочи и Московской области от 33 до 52 лет. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

- Они обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, в 2013 году 48-летний фигурант организовал преступное сообщество, члены которого под видом строительства в Сочи двух аппарт-отелей и ЖК «Туапсинский» собрали деньги участников долевого строительства - 949 граждан – жителей Краснодарского края, Москвы и Московской области, Новосибирской, Иркутской, Брянской, Владимирской областей и других регионов России.

Расследование по данному делу провели сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю.