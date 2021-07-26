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В Краснодаре произошел пожар в жилых зданиях. Огонь охватил площадь в 425 квадратных метров. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- В 17:24 26 июля диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о возгорании на улице Евдокимова, - уточнил представитель пресс-службы. - В 17:25 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

В 18:07 огонь был локализован, в 18:18 – потушен. В 18:54 ликвидировали последствий пожара.

К тушению пожара привлекались 32 человека и 11 единиц техники, из них - от МЧС России 21 человек личного состава и 7 единиц техники.