Фото: пресс-службы ЮРПСО МЧС России

В горах Сочи потерявшийся 12-летний мальчик переночевал один в лесу. Утром юного туриста из Московской области обнаружили спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Ребенок потерялся на маршруте № 30 «Через горы к Черному морю».

- 25 спасателей обследовали район исчезновения школьника и обнаружили мальчика утром 26 июля в лесу у ручья Бушуйка, неподалеку от урочища Прошкин камень, - уточнили в пресс-службе.

У юного туриста с собой был походный фонарик и спальный мешок.