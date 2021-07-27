В Сочи выявили кафе и магазины, где нарушают антиковидные требования

Фото: sochi.ru.

В Сочи выявлены кафе и магазины, где нарушают антиковидные требования. На курорте подвели итоги ночного рейда. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- Во время ночного рейда было выявлено пять предприятий, нарушающих режим повышенной готовности, - рассказала представитель пресс-службы.

Рейдовые группы обращают особое внимание на соблюдение отелями правил заселения, на наличие у гостей всех необходимых документов, соблюдение масочного режима, график работы кафе, которые должны быть закрыты после полуночи.

Одно из сочинских кафе продолжало принимать гостей после 00 часов, в другом - курили кальяны. В магазинах продавцы работали без масок.

По данным фактам сотрудники УВД составили протоколы по ст. 20.6 .1 КоАП РФ. Материалы будут направлены в суд.