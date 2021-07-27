В Сочинском национальном парке прошли комплексные учения по тушению лесных пожаров

На Кубани все пожарные подразделения переведут в режим повышенной готовности. До 6 августа в регионе запрещено посещать леса. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Во всех муниципалитетах края введен особый противопожарный режим. Самый высокий пятый класс пожароопасности – в шести районах, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Всего в 2021 году в лесах на территории Кубани произошло 22 пожара. Огонь распространялся на 188 гектарах.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в новогоднюю ночь фейерверки принесли радость жителям и гостям Сочи, а вот спасателям добавили работы. Буквально сразу после боя курантов люди стали взрывать салют в районе горы Пикет, где находится смотровая площадка. Искры и сухая погода сделали свое дело - вспыхнул лес, который тушили до рассвета.