Погода на 27 июля 2021 года в Краснодаре: ураган и аномальная жара надвигаются на город Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Температурные качели на Кубани продолжаются. Уже больше месяца они не оставляют жителей Краснодарского края.

За неделю перепад температур доходит до 10-15 градусов. Такая картина наблюдается во всем регионе, включая Краснодар.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в регионе как минимум до конца месяца.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 27 июля 2021 года в Краснодаре.

- Во вторник днем воздух прогреется до плюс 30-32 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Ожидаем ураганный ветер. Порывы будут достигать 18 м/с.

Зато в Краснодаре не ожидается дождь. Хотя с самого утра город окутали облака. По прогнозам синоптиков, распогодится в городе во второй половине дня.