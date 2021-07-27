Погода на 27 июля 2021 года в Анапе: на курорт надвигается красная жара Фото: Максим ПЕСКОВ

Дождливый циклон оставил курорт в покое. Он не покидал Анапу больше недели. Вместе с ливнями и грозами город покинули холода. Уже во вторник столбики термометров на побережье Черного моря рванут вверх.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 27 июля 2021 года в Анапе.

- Максимальная температура воздух днем составит всего 32 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.– Ожидается ясная погода.

Отметим, что уже скоро на курорте установится аномальная жара, а воздух прогреется до плюс 36-38 градусов.