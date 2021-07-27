Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани стартует уборка винограда. Она начнется в начале августа.

– В 2020 году мы собрали свыше 208 тысяч тонн янтарной ягоды. В этом году планируем начать уборку в начале августа, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Согласно статистике, треть российских виноградников находится на Кубани. Это около 28 тысяч гектаров. Благодаря поддержке отрасли стал лидером по производству винограда в стране и вышел на международный уровень.

Отмечается, что накануне сбора урожая специалисты изучили потенциальные территории, на которых можно было бы развивать виноделие. Так они выявили порядка 50 тысяч гектаров, которые подошли бы отрасли.

Большая часть виноградников раскинулись в Темрюкском и Крымском районах, Анапе, Новороссийске и Геленджике.

Добавим, что в 2021 году на развитие отрасли из бюджета края было выделено 613,9 миллиона рублей. Эти средства пошли на уходные работы и закладку новых виноградников.