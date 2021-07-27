Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Почти 4 тысячи человек прошли реабилитацию после коронавируса в санаториях Сочи. На курорте создали сразу несколько программ для пациентов, которые перенесли COVID-19. Они основаны на рекомендациях Министерства здравоохранения России.

- Постковидные оздоровительные программы и восстановительное лечение сейчас актуальны. Многим россиянам требуется пройти реабилитацию после заболевания, – рассказала директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

Отмечается, что курс направлен на восстановление сразу двух систем: дыхательной и серднечно-сосудистой. Он длится от семи дней до трех недель.

Программа восстановления включает себя посещение барокамеры, соляной пещеры, ингаляцию, физиотерапию, массажи, терренкуры и не только.

Отметим, что на Кубани продолжается массовая вакцинация населения. Уже сейчас прививку поставили минимум 1,3 миллиона человек. Эта цифра продолжает расти каждый день.