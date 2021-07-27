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Спорт27 июля 2021 10:49

Матч Кубка России между «Черноморцем» и «Биологом-Новокубанск» отменили из-за вспышки коронавируса

Она случилась у хозяев
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Матч Кубка России между «Черноморцем» и «Биологом-Новокубанск» отменили из-за вспышки коронавируса

Матч Кубка России между «Черноморцем» и «Биологом-Новокубанск» отменили из-за вспышки коронавируса

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Матч 1/128 финала Кубка России между «Черноморцем» и «Биологом-Новокубанск» отменили из-за вспышки коронавируса. Она случилась у хозяев.

Встреча должна была пройти 28 июля в городе-герое. Но главный санитарный врач Новороссийска запретил хозяевам выходить на поле. Ранее в команде была выявлена вспышка коронавируса.

Поединок был запланирован на 28 июля. Встреча должна была состояться на стадионе «Центральный».