Водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении в Краснодарском крае – он врезался в грузовик

Фото: instagram.com/tim_dtp123
Страшная авария случилась прошлой ночью в Тимашевском районе. Здесь водители «Газели» вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик MAN, который ехал с прицепом.
- В результате происшествия погиб 34-летний житель Кубани, – сказали «КП» – Кубань» в отделе пропаганды ГИБДД МВД по Тимашевскому району.
Отмечается, что пассажир отечественного автомобиля и водитель грузовик доставлены в Тимашевскую ЦРБ. У них зафиксированы множественные травмы.
Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.