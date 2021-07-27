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Общество27 июля 2021 10:50

Водитель «Газели» погиб в лобовом столкновении в Краснодарском крае – он врезался в грузовик

От полученных травм мужчин скончался на месте
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: instagram.com/tim_dtp123

Фото: instagram.com/tim_dtp123

Страшная авария случилась прошлой ночью в Тимашевском районе. Здесь водители «Газели» вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик MAN, который ехал с прицепом.

- В результате происшествия погиб 34-летний житель Кубани, – сказали «КП» – Кубань» в отделе пропаганды ГИБДД МВД по Тимашевскому району.

Отмечается, что пассажир отечественного автомобиля и водитель грузовик доставлены в Тимашевскую ЦРБ. У них зафиксированы множественные травмы.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту ДТП.