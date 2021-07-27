Житель Краснодара украл у нового знакомого 245 тысяч и уехал отдыхать

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Ранее судимый 32-летний краснодарец решил отдохнуть, но не знал, где найти деньги. Тогда он познакомился в соцсетях с парнем и позвал того вместе провести вечер. Они купили алкоголь и отправились в квартиру к потерпевшему. На утро хозяин дома не досчитался на своей карте 250 тысяч рублей, а второй уехал на море. Правда, веселье длилось недолго. Мужчину задержали.

- К краже оказался причастен ранее судимый житель Краснодара. Его задержали по месту жительства. Мужчина признался, что запомнил пароль от приложения, пока они были с новым знакомым в магазине, а потом взял телефон и незаметно перевел деньги на свой счет, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе полиции краевого центра.

Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.