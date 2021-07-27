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Общество27 июля 2021 12:14

На Кубани за сутки зарегистрировали 260 заболевших коронавирусом

Больше всего инфицированных в Анапе
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 260 заболевших коронавирусом. Инфекцию нашли у 114 мужчин и 146 женщин.

Больше всего зараженных в Анапе – 39, затем идет Краснодар – 28, Сочи – 26, Мостовской район – 15, Тихорецкий район – 14, Армавир – 13, Апшеронск и Темрюкский район – 12, Новопокровский – 11. По десять пациентов в Геленджике и Староминском районе. В остальных муниципалитетах заболевших менее десяти.

Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 57 тысяч человек, среди которых 46 тысяч выписали с выздоровлением.