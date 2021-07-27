СберЛогистика открыла в Краснодаре склад для хранения продуктов

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Федеральный логистический оператор СберЛогистика (входит в экосистему Сбера) открыла четвертый распределительный центр для хранения и обработки продуктов питания и их дальнейшую отправку. Новый склад класса «А» площадью около 2200 квадратных метров оснащен зоной для сортировки и мультирежимными камерами хранения. Склад находится в Карасунском внутригородском округе, в 7,5 км от аэропорта города Краснодар.

0 Мы открыли ещё один распределительный центр для хранения продуктов, который оборудован мультирежимными холодильными камерами с регулируемой температурой до +24 градусов. Основные камеры предназначены для хранения сухой, охлажденной продукции, а также овощей и фруктов. Мы делаем упор на развитии собственной инфраструктуры, - говорит генеральный директор компании СберЛогистика Александр Трапезников.

Сейчас у СберЛогистики всего 9 складов, 4 из которых полностью ориентированы на хранение продуктов питания. Общая площадь складских помещений – более 132 000 квадратных метров

- Сбер помимо банковских услуг активно развивает свою экосистему сервисов, одним из самых быстрорастущих направлений сейчас является логистическое. Открытие распределительных центров способствует развитию электронной торговли, оптимизации затрат поставщиков на хранение и логистику товаров, а также созданию дополнительных рабочих мест в регионе. Так, бесперебойную работу на складе в Краснодаре будут обеспечивать около 50 сотрудников, - добавляет управляющий Краснодарским отделением СберБанка Татьяна Сергиенко,