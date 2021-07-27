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Общество27 июля 2021 13:19

Мэрию Краснодара обвинили в загрязнении реки на 2,6 миллиона рублей

Такое постановление выписали сотрудники Росприроднадзора
София ФОМЕНКО
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Сточные воды. Фото: "Типичный Краснодар"

Сточные воды. Фото: "Типичный Краснодар"

Администрацию Краснодара обвинили в загрязнении реки Кубань. Сотрудники Росприроднадзора выявили, что мэрия до сих пор не исполнила предписание от 25 декабря 2020 года. Согласно нему, власти должны были устранить нарушения при сбросе грязных вод в реку.

- В отношении администрации Краснодара и ответственного вице-мэра составят административные протоколы. Материалы направят в суд, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Росприроднадзора.

Согласно протоколу, ущерб от сброса неочищенных вод составил 2 миллиона 681 тысячу 740 рублей.