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Общество27 июля 2021 13:55

«Единая Россия» предлагает новые меры поддержки граждан при социальной газификации

Члены федерального правительства поддержали предложение «Единой России» о введении новых мер помощи людям в рамках программы социальной газификации субъектов страны
Евгения СОРОКА
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«Единая Россия» предлагает новые меры поддержки граждан при социальной газификации

«Единая Россия» предлагает новые меры поддержки граждан при социальной газификации

Единороссы озвучили идею предоставить компенсации гражданам, оплатившим подведение голубого топлива к домовладению до начала действия программы. Об этом информирует nashgorod.ru.

Секретарь генерального совета партии Андрей Турчак предложил компенсировать данный разрыв. Так, удастся обеспечить стопроцентное возмещение россиянам, потратившим свои деньги на газификацию. В «Единой России» рады, что федеральные министры поддержали их идею.

Заместитель Кабмина РФ Александр Новак рассказал, что средства на компенсации выделит правительство. Граждане, оплатившие газификацию в период между анонсом и принятием программы, смогут вернуть потраченные средства.

По словам Турчака, во время подключения к газу цена минимального необходимого набора оборудования во всех субъектах государства должна быть одинаковой. Отдельно предлагается зафиксировать стоимость метра трубы по земельному участку до домовладения. Выяснилось, что в 32 российских регионах члены «Единой России» эти меры уже приняли.

Андрей Турчак считает важным провести подобную фиксацию на федеральном уровне. Не должно быть разнобоя по стране: Северо-Запад, центр, юг, Дальний Восток. Минимальный пакет надо зафиксировать.

Новак, со своей стороны, заявил, что россиянам дадут возможность выбрать оборудование и цену услуги подключения.

Отметим, что на территории РФ имеются населенные пункты, в 50% домах которых есть газ, а в других 50% нет. Благодаря новой программе до конца 2022 года будет газифицировано порядка четырех миллионов домовладений.

Как сообщается на сайте ER.ru, в минувшем месяце президент Владимир Путин поставил подпись на законе с поправками «Единой России». Речь идет о бесплатном доведении газа до участков. В планах провести газификацию в два этапа: первый хотят завершить до 2023 года, а второй - до 2030 года.

Всю процедуру подключения для людей постарались сделать по максимуму простой и быстрой. Договор подписывается по принципу одного окна. Отвечать за подключение станет единый оператор газификации.

Секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер Заксобрания Краснодарского края Николай Гриценко рассказал, что темпы газификации на Кубани одни самых высоких – более 84 процентов. При этом еще остаются домовладения и целые населенные пункты, которые необходимо обеспечить голубым топливом.

- Всего газифицировать необходимо около 330 тысяч домовладений. В связи с этим на пленарном совещании Законодательного собрания Краснодарского края депутаты обсудили необходимость увеличить финансирование программ газификации. Этот вопрос будет проработан с профильными министерствами. Газификация является одним из наиболее острых социально значимых вопросов. Для жителей сельских поселений порой отсутствие газа становится решающим фактором смены места жительства. Поэтому темпы газификации необходимо наращивать, - отметил Гриценко.