В Сочи в третий раз надвигаются ливни

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей и гостей Сочи о надвигающихся ливнях. Ожидать их стоит уже сегодня, 27 июля.

- В течение суток (27 июля) в районе большого Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений, которые могут привести к опасным явлениям. Это сочетание сильного дождя с продолжительным дождем. За 12 часов выпадет большое количество осадков - 40-50 миллиметров. Одновременно с постоянным дождем будет ливневый дождь, - заявил Вильфанд.

Также синоптик спрогнозировал подъем уровня воды в реках и риск схода селевых потоков. По словам научного руководителя Гидрометцентра, причина всех аномалий, обрушившихся на город, — в перемещение воздушных масс. Они «убираются» в вершины гор, которые окружают курорт, и тем самым усиливаются.

Напомним, что за последний месяц Сочи топило дважды. Тогда в городе был введен режим ЧС: из-за обильных осадков реки выходили из берегов, тонули машины, гибли люди, а мощнейшие ураганы с корнем вырывали деревья. Жителей готовили к эвакуации.