Дайвер погиб в море под Анапой

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Трагедия случилась в станице Благовещенской в дайвинг-клубе «Звезда». Турист отправился в подводное плавание с аквалангом, но вот на берег выбраться сам уже не смог. После этого прокуратура проверила дайвинг-клуб, а Следком возбудил уголовное дело.

- Проверка выявила множественные нарушения в работе дайвинг-клуба. Отсутствовали инструкции по эксплуатации и документы, подтверждающие безопасность оборудования. Кроме того, не проводился анализ дыхательной смеси на наличие вредных примесей, а также не дезинфицировалось подводное снаряжение, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Возбуждено уголовное дело. Также прокуратура начнет проверки всех дайвинг-клубов Анапы и ближайших поселков.