Полиция нашла водителя автобуса, cъехавшего с дороги, чтобы объехать пробку в Анапе

Фото: instagram.com/omvd_anapa

Жителей Анапы возмутил водитель автобуса, обгонявший пробку по обочине. Шофер ехал по трассе за автомобилями. На одном из участков дороги образовался затор, в котором мужчина стоять не захотел. Он так торопился, что, не подумав, рискнул жизнью людей.

Момент, как водитель объезжает пробку по обочине, сняли другие автомобилисты, а затем загрузили ролик в Сеть. Видео заинтересовались в полиции. Уже через пару часов нарушителя нашли. Как оказалось, это 52-летний житель поселка Виноградный объезжал автомобильный поток справа.

- Его привлекли правонарушителя к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам», - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ОМВД по Анапе.

Также сотрудники ГИБДД провели с ним профилактическую беседу.