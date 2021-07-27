Фото: пресс-служба администрации Геленджика

В Геленджике отменили заплыв «Морская миля», его должны были провести 14 августа. Теперь соревнования перенесли на следующий год. Причина – нестабильная эпидемиологическая ситуация в регионе.

- Такое решение мэрии далось нелегко. Власти города до последнего искали разные возможности провести «Морскую милю», однако ни один из них нельзя было бы провести достойно, - сообщили в пресс-службе мэрии Геленджика.

В итоге турнир пройдет в следующем году. Напомним, что в 2019 году в «Морской миле» участие приняли более 500 человек. В прошлом году заплыва также не было из-за ковида.