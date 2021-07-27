Фото: пресс-службы краевой госавтоинспекции

На Кубани в аварии погибли два человека. ДТП произошло в районе 1410-километра автодороги "М-4 Дон", Горячеключевского района 27 июля около 16:00. Об этом сообщили в краевом ГИБДД.

По предварительным данным, 40-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Королла», не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос на полосу встречного движения. Он врезался в «Мерседес Вито», за рулем которого был 46-летний мужчина.

- Водитель автомобиля «Тойота» и его пассажир погибли на месте, пятеро пассажиров "Мерседеса", двое из которых несовершеннолетние, для обследования доставлены в лечебное учреждение, - уточнили в пресс-службе краевой госавтоинспекции.