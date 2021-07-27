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В Краснодаре задержали сотрудников спецроты ДПС. Они подозреваются в превышение должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Оперативниками собственной безопасности были задержаны полицейские по статьям 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), 286 (Превышение должностных полномочий) и 290 (Получение взятки) УК РФ, - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани шесть сотрудников ДПС брали взятки с автотуристов. Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенных преступлений.