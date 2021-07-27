Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани экспорт вина и шампанского в первом полугодии 2021 года вырос на треть. Местные винодельни поставили 2 млн литров продукции за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Наши виноделы сумели вытеснить импортное вино и сейчас конкурируют с мировыми производителями на международных рынках, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По его словам, более 2 млн литров винодельческой продукции экспортировали в в 18 стран, среди которых Швейцария, Япония, Бельгия, Израиль, США и Канада.

По итогам 2021 года регион наметил поставить за рубеж около 450 тыс. декалитров винодельческой продукции.